Ich habe rücksichtlos gehandelt. Ich dachte, die Welt dreht sich nur um mich. Ich hatte wirklich keine Anlaufstelle, keine Hilfe, um mit all dem umzugehen. Scham trage ich ein Stück weit in mir, sie motiviert mich. Damals wusste ich es nicht besser.

Sie kommen aus einfachen Verhältnissen, Ihre Eltern sind vor dem Jugoslawienkrieg geflüchtet. War die Aussicht auf Geld Motivation, Profi zu werden?

Das war es zu keinem Zeitpunkt. Obwohl Geld bei uns schon eine Rolle gespielt hat, weil wir meistens zu wenig davon hatten. Ich kenne aber kaum einen Fußballer, der in erster Linie wegen des Geldes spielt. Der Antrieb ist eher, im Fernsehen zu sein, in den großen Stadien gegen die Besten zu spielen. In Dortmund vor 80.000 Fans aufzulaufen, ist jedes Mal etwas Besonderes gewesen. Wenn du der Mehrheit 90 Prozent vom Gehalt kürzen würdest, würden sie trotzdem Fußballer werden wollen. Angetrieben hat mich, Titel zu gewinnen, besser zu sein als etwa die Bayern oder Schalke im Derby zu besiegen.

Sind Sie glücklich gewesen?

Ja, obwohl nicht alles toll war. Aber man muss alles in Relation setzen. Fußball spielen zu dürfen und dafür sehr gut bezahlt zu werden, ist ein Privileg. Obwohl das viele Geld auch eine Last bedeutet hat. Was mache ich damit? Wem gebe ich was? Aber mit Dortmund Titel zu gewinnen und dies mit 600.000 Menschen in der Stadt zu feiern, das werde ich nie schlechtreden können. Schwieriger wird es, wenn man hinter die Kulissen des Erfolgs blickt.