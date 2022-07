Austria Lustenau vor Bundesliga-Comeback: "Da darf kein Spieler jammern"

Mit welchen Voraussetzungen gehen die Vorarlberger aber in die neue Saison? Warum verzichtet der Verein auf das Geld aus dem Österreicher-Topf? Und wie ist es binnen weniger Monate vom Immobilienmakler zum Bundesliga-Trainer zu werden? All das und mehr beantwortet Mader in der 94. Episode der KURIER-Nachspielzeit.

Und auch Lustenau-Kapitän Matthias Maak kommt zu Wort. Der 30-Jährige spricht unter anderem über seine Rolle als Führungsspieler und die Rivalität zu Altach.