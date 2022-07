Rapid zwischen Erinnerung an Hofmanns Höhepunkte und Aufbruch

Hofmanns Nachfolger als Kapitän heißt seit dem Schwab-Abgang Christopher Dibon. Aufgrund seiner Verletzungen war der 31-Jährige meist Non-Playing-Captain, dennoch hat sich Feldhofer für eine Vertragsverlängerung ausgesprochen: Dibons Wort zählt, ihm steht es zu, intern auf den Tisch zu hauen.

Dass die Auflösungstendenzen vor dem Play-off gegen die WSG mit der Belgrad-Reise von Stojkovic als Tiefpunkt passierten, während der verletzte Dibon nicht Stammgast in der Kabine war, ist kein Zufall.

"Wer nicht hier spielen will, weiß, wo die Tür ist", stellt Dibon klar. "Aber jeder, der für Rapid alles gibt, ist immer herzlich willkommen."

Die Kapitänsordnung ist für Feldhofer klar: "Dibon, Hofmann, Burgstaller - in dieser Reihenfolge." Zumindest in nächster Zeit wird also meistens Guido Burgstaller die Schleife tragen, die beiden Innenverteidiger kämpfen sich nach Verletzungen noch zurück. "Aber es wird immer besser, ich musste kein Training auslassen", berichtet Dibon, der vor einem möglichen Wechsel ins Trainerteam noch einmal durchstarten will.