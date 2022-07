ECL-Quali: Das sind die nächsten möglichen Gegner von Rapid und WAC

Die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bescherte am Montag auch Rapid Gewissheit: Nimmt Grün-Weiß an diesem bzw. kommenden Donnerstag die Hürde Lechia Gdansk, trifft man in der dritten Qualirunde entweder auf Aris Limassol (Zypern) oder Neftci Baku (Aserbaidschan).