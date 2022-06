Rapid neu: Trainer Feldhofer hat die gewünschte Qual der Wahl

Dann hätte Rapid ab Mitte Juli bis zum Beginn der Winter-WM in Katar durchgehend englische Wochen.

„Außerdem haben wir viele Punkte verloren, weil wir nicht mehr nachlegen konnten. Es ist ganz wichtig, genug und vor allem frische Optionen zu haben“, erklärt Feldhofer. Wären die Partien nach 60 Spielminuten vorbei gewesen, hätte Rapid sogar den Titel vor Salzburg geholt.

Zweite Trainingsgruppe

Die ungewöhnlichste Änderung ist für Wochen mit zwei Auswärtsspielen geplant: Wenn genug Spieler fit sind, werden nicht alle in den Flieger zum Europacup steigen, sondern eine Trainingsgruppe mit einem Assistenten in Hütteldorf zurückgelassen. Die frischen Kräfte reisen dann direkt zum Ligaspiel am Sonntag, um dort ausgeruht von Beginn an zu spielen.

Außerdem muss damit gerechnet werden, dass Corona-Cluster die geplanten Aufstellungen schnell über den Haufen werfen können.