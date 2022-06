Rapid kauft einen slowakischen Teamverteidiger mit EM-Erfahrung

Der größte Umbau in der Vereinsgeschichte ist abgeschlossen. Rapid hat nun auch den lange gesuchten Rechtsverteidiger verpflichtet. Martin Koscelnik wird Slovan Liberrec abgekauft und bekommt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 27-jährige Slowake ist in der tschechischen Liga seit über drei Jahren Stammspieler und wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren zum Teamspieler für seine slowakische Heimat.

Der Vertrag bei Liberec wäre noch ein Jahr gelaufen, die Ablöse soll sich in sechsstelliger Höhe befinden. Das bisherige Karriere-Highlight von Koscelnik war die EURO vor einem Jahr. Der Rechtsfuß kam beim 2:1-Sieg gegen Polen als Joker und spielte beim 0:1 gegen die Schweden 90 Minuten für die Slowakei.

Pflicht erfüllt, folgt Kür?

Damit sind alle Pflichtposten im umgebauten und vergrößerten Kader der Grünen besetzt. „Wir halten aber weiter unsere Augen offen. Es könnte ja auch noch Abgänge geben. Bis Ende August oder dann im Winter“, betont Trainer Ferdinand Feldhofer.