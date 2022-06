Katzenjammer beim U-19-Team: "Unsere Spieler wurden gejagt"

Dazu kam fehlende Abschlussstärke. Genauso sah es auch Peter Schöttel. Der ÖFB-Sportdirektor ärgerte sich, dass zwar der slowakische Trainer im Finish die Rote Karte bekam, aber „nicht die Spieler, die unsere permanent abgehaut und provoziert haben“.

Schöttel fügte allerdings selbstkritisch hinzu: „Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Wir waren klar besser, aber wir haben die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen können. In der zweiten Halbzeit hat man nicht gesehen, wer einen Mann mehr hat. Trotzdem haben wir das ganz große Ziel nicht erreicht.“

Bitteres Ende

Für Scherb war es auch ein bitterer Abschluss mit der Mannschaft, die er über vier Jahre lang betreut und nun auf Rang sechs in Europa geführt hat. „Wir sind unter den besten Mannschaften Europas, das ist nicht selbstverständlich. Auch wenn es jetzt natürlich enttäuschend und traurig ist, bleibt über die fünf Jahre eine top Mannschaftsentwicklung und eine Spielergeneration, die ihren Weg machen wird“, resümierte der Herzogenburger.