Deshalb investiert die Austria trotz ihrer Schulden

Da die Veilchen im Herbst im schlechtesten Fall in der Gruppenphase der Conference League antreten werden und mit mindestens drei Millionen Euro Startgeld rechnen dĂŒrfen, ist man quasi in „Vorleistung“ gegangen und nimmt das Risiko in Kauf, um die sich bietende Chance zu nĂŒtzen.

„Wir können uns in dieser Saison in drei Bewerben prĂ€sentieren“, so Krisch. DafĂŒr bedarf es eines guten und breiten Kaders, um die Ziele zu erreichen.