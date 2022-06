Die Wiener Austria verliert gegen den SKN St. Pölten

In der Deix-Heimat Böheimkirchen lud der SKN die Austria zum ersten Saisontest. Die St. Pöltner konnten die Violetten überraschen, der Zweitligist siegte nach einem 2:2 zur Pause schließlich mit 4:2.

Schwer tat sich auch Rapid auf dem Weg ins Trainingslager (Bad Tatzmannsdorf). Ostligist Neusiedl konnte nach der Pause in Führung gehen, ehe ein alter Bekannter zuschlug: Ex-Sport-Club-Stürmer Rene Kriwak glückte der erste Doppelpack bei den Profis (67., 70.). Rapid siegte in Lackenbach noch mit 3:1, weil auch Talent Sattlberger beim Debüt traf. Zusehen durfte der nach seiner Corona-Erkrankung wieder freigetestete Trainer Ferdinand Feldhofer. Als Generalprobe wird übrigens am 9. Juli (18 Uhr) im Allianz Stadion gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow getestet.