Rapid-Trainer Feldhofer: Vom Homeoffice ins Trainingslager

Rechtzeitig zum Start des Trainingslagers in Bad Tatzmannsdorf hat Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer seine Corona-Infektion überstanden. "Wenn man schon ausfällt, war der Zeitpunkt relativ günstig. Ich habe nur zwei Einheiten versäumt und konnte mich sehr rasch freitesten. Die Erkrankung war nicht von schweren Symptomen geprägt, aber zwei Tage musste ich schon im Bett verbringen", erklärt der Coach.

Die Hütteldorfer schlagen ihre Zelte bis 2. Juli im AVITA-Ressort auf, insgesamt stehen in diesem Zeitraum drei Testspiele auf dem Programm: Am Anreisetag (25. Juni) in Lackenbach gegen Neusiedl, am Mittwoch gegen Lafnitz und am kommenden Samstag in Oberwart gegen Larnaka aus Zypern.