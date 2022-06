Transferoffensive: Austria-Investor Jürgen Werner will es wissen

Am Donnerstag wurde erneut nachgelegt, es kam ein Riese vom FC Liverpool: Der 1,95 Meter große Innenverteidiger Billy Koumetio wurde für ein Jahr ausgeliehen. Der 19-Jährige spielte im U-23-Team der Reds. Der Franzose verteidigte auch in der Youth League, im Dezember 2020 sogar für die Profis eine Halbzeit lang in der Champions League.

Damit sind die Transfertätigkeiten aber noch nicht beendet. Andreas Gruber, ehemaliger Mannschaftskollege von Raguz beim LASK und in den damals noch unbeschwerten Linzer Tagen von Werner geholt, soll laut KURIER-Informationen nach Favoriten kommen und schon am Freitag präsentiert werden.

Dabei wäre der offensive Flügel ein Spieler, den LASK-Trainer Kühbauer schon beinahe und sehr gerne in Hütteldorf begrüßen wollte. Ehe (nur) die Linzer in Coronazeiten nachlegen konnten.

Start im Minus

Pikant: Die Austria erhielt die Lizenz nur im zweiten Anlauf, die Verbindlichkeiten sollen rund 70 Millionen betragen. Die saftigste Strafe war der Punkteabzug für die kommende Saison. Aus vier wurden im Protestkomitee zuletzt drei Zähler minus.

Jürgen Werner und seine Investorenkollegen lassen sich davon nicht bremsen.