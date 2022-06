Riesen-Transfer: Austria holt 1,95 m-Verteidiger von Liverpool

Hei├če Transfertage bei der Austria. Einen Tag nach der Verpflichtung des LASK-St├╝rmers Marko Raguz liehen die Wiener den Innenverteidiger Billy Koumetio (1,95 m) f├╝r ein Jahr von Liverpool aus. Der 19-j├Ąhrige Franzose wurde in der Jugend von Olympique Lyon und Orleans ausgebildet. Von dort wechselte der Linksfu├č im J├Ąnner 2019 in die Liverpool-Akademie, wo er erst in der Youth League ├╝berzeugte und sp├Ąter in der Premier League 2 (englische Reserveliga) zum Leistungstr├Ąger wurde. Der Franzose kam auch schon f├╝r das U18-Team der Grande Nation zum Einsatz.

ÔÇ×Wir freuen uns riesig, dass wir mit Billy Koumetio ein spannendes Defensiv-Talent von einem Top-Klub f├╝r unseren Weg gewinnen konnten. Neben seiner fu├čballerischen Qualit├Ąt hat uns auch seine menschliche Art beeindruckt. Wir sind fest davon ├╝berzeugt, dass er ein absoluter Gewinn f├╝r den gesamten Verein ist", sagt Sportchef Manuel Ortlechner ├╝ber den j├╝ngsten Coup. "Ich freue mich auf die neue Saison, bin sehr aufgeregt und gespannt. Die Gespr├Ąche mit den Verantwortlichen waren gut. Ich habe mich etwas ├╝ber den Klub informiert und denke, er hat einen interessanten Weg eingeschlagen und jetzt eine spannende Saison vor sich, sagt Austrias neuer Mann f├╝r die Innenverteidigung.