Die Austria holte Teamspieler Ranftl leihweise von Schalke

Kaufoption auf Ranftl

Gesucht wird in Wien-Favoriten nach VerstĂ€rkung in der Offensive. Mit dem diese Woche urlaubenden Sportdirektor Manuel Ortlechner werkt JĂŒrgen Werner, der nach Ablauf seiner Sperre ab Mitte August wieder eine Funktion im österreichischen Fußball ausfĂŒllen kann, am Kader. Dienstag am spĂ€ten Nachmittwag wurde dann ein weiterer Neuzugang fixiert. Die Wiener Austria hat Reinhold Ranftl fĂŒr ein Jahr vom deutschen Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Schalke ausgeliehen. Der sechsfache ÖFB-Teamspieler absolvierte nach seinem Wechsel im Vorjahr vom LASK zu den „Knappen“ 15 EinsĂ€tze fĂŒr Schalke, kam jedoch zuletzt nicht mehr zum Zug. Ranftl meinte in einer Austria-Aussendung, der Wechsel sei ein „super Schritt fĂŒr mich“. Er wolle nun zu seinen alten StĂ€rken zurĂŒckfinden.

Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete den rechten Außenbahnspieler als „FĂŒhrungsspieler, der eine unglaubliche MentalitĂ€t auf den Platz bringt und fĂŒr unsere Jungen eine Vorbildrolle einnehmen kann. Er kann auf der rechten Seite mehrere Positionen bekleiden, ist enorm laufstark und sicher eine absolute VerstĂ€rkung fĂŒr unsere Aufgaben im Herbst.“ Ranftl habe eine „hochprofessionelle Herangehensweise und ist auch abseits des Platzes charakterlich ein guter Typ“, sagte Ortlechner. Ranftl könnte auch ĂŒber die kommende Spielzeit hinaus bei der Austria bleiben. Wie Schalke vermeldete, besitzen die „Veilchen“ eine Kaufoption auf den 30-JĂ€hrigen.

Derzeit sieben LegionÀre

Mit Tabakovic, Holland, FrĂŒchtl und Baltaxa hat die Austria vier LegionĂ€rsplĂ€tze gefĂŒllt. Mit Lukas MĂŒhl, Lucas Galvao und Marvin Martins sind es sieben im Kader. Die von RB Leipzig ausgeliehenen Noah Ohio und Eric Martel haben Wien verlassen. Will der finanziell angeschlagene Club am Österreicher-Topf mitnaschen, dĂŒrfen nur sechs LegionĂ€re im Matchaufgebot stehen. Am Transfermarkt dĂŒrften Österreicher nun bevorzugt sein, so auch LASK-StĂŒrmer Marko Raguz.