Nach LASK-Abschied: James Holland kehrt zur Wiener Austria zurück

Rückkehr nach Hause

"Die Austria war mein erster Verein in Österreich und der erste Klub in Europa, mit dem ich sehr erfolgreich war. Ich habe den Verein nicht nur wegen dieser schönen Erinnerungen immer im Herzen behalten", äußerte sich Holland zur Rückkehr, "Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich nach Hause kommen."

Ähnlich groß ist die Freude bei Austria-Trainer Manfred Schmid: "Er passt sportlich und menschlich sehr gut in unser Teamgefüge und verkörpert alles, was ich mir auf der Position des zentralen, defensiven Mittelfeldspielers vorstelle. Ich freue mich auf James und bin überzeugt, dass er uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."