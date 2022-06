Frauenteam für Rapid Wien: "Fußball ist kein Männersport"

Der SK Rapid hat im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni beschlossen, dass der Klub in Zukunft einen "Platz in der österreichischen Frauenfußball-Landschaft einnehmen" werde. Bei der Hauptversammlung stimmten 95 Prozent der anwesenden Mitglieder für den Antrag von Rapid-Mitglied Clara Gallistl, sich für ein Frauen-Team in grün-weiß zu öffnen.

Was ist genau beschlossen worden? Wozu verpflichtet sich Rapid? Und wie kam es zu dieser Entscheidung? Für die Beantwortung dieser Fragen ist Clara Gallistl zu Gast im KURIER-Podcast-Studio. Rapid-Präsident Martin Bruckner erklärt außerdem, was Rapid nun genau versprochen hat und wie man sich in Hütteldorf den Einstieg in den Frauenfußball vorstellt.