Nach 123 Jahren: Rapid entscheidet sich für den Frauenfußball

"Wenn man auf die Budgets dieser beiden Vereine schaut: Es wäre ja nicht viel notwendig, um einen professionellen Frauenbetrieb zu starten, aufrecht zu erhalten und um relativ schnell erfolgreich zu sein."

Mateschitz entscheidet

Bei Salzburg liegt es an Dietrich Mateschitz. Dass der Red-Bull-Boss nichts Grundsätzliches gegen Frauenfußball haben kann, zeigt Leipzigs weibliches RB-Team.

In Hütteldorf liegt es an den Mitgliedern: Die Block-West-Abonnentin Clara Gallistl hat einen Antrag für die Hauptversammlung am Montagabend eingebracht, über den abgestimmt wird: Soll der SK Rapid ein Frauen-Team gründen und verpflichtet werden, innerhalb eines Jahres ein tragfähiges Konzept dafür zu entwickeln?

Eine Mehrheit für den Antrag der Obfrau des Fanklubs „Vorwärts Rapid“ ist bei einem Mitgliederverein wie den Grünen bindend.