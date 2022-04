Erfolgstrainer Ilzer: Was macht Sturm besser als Rapid und Austria?

Gratulationen wollte Christian Ilzer von Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer nach dem 2:1-Sieg am Sonntag zwar noch nicht entgegennehmen, Sturm Graz steuert aber auf den zweiten Bundesliga-Platz zu. Während an der Spitze Red Bull Salzburg einsam seine Kreise zieht. Acht Punkte trennen die Grazer von Rapid, und das fünf Runden vor dem Ende. Am kommenden Wochenende kommt es zum nächsten Duell, diesmal in Wien.