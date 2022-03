Peter Pacult: "Manches in den Medien war unterste Schublade"

Der 62-Jährige übernahm Ende 2020 das Traineramt in Klagenfurt und durfte wenige Monate später über den Aufstieg in die Bundesliga jubeln. Und nun also die erfolgreiche Qualifikation für die Meistergruppe. Dabei war Pacult in den letzten Jahren von vielen "belächelt" worden, wie er selbst sagt. 2008 hatte er noch mit Rapid den bis dato letzten Meistertitel der Wiener gefeiert, nach seinem Abschied 2011 folgten viele kurze Stationen.

In der 76. Episode der Nachspielzeit sprach Pacult über Klagenfurt, seine Zeit am Balkan, eine neue Lockerheit und sein aktuelles Verhältnis zu Ex-Klub Rapid. Und er erklärt auch, warum man, wenn man ihn anruft, "Buffalo Soldier" von Bob Marley zu hören bekommt.