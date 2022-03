Rückkehr von Pacult: "Ich habe Rapid mehr Freude als Leid gebracht"

Peter Pacult in Hütteldorf. Das garantiert Emotionen, Aufreger und Erinnerungen. War der Floridsdorfer als Spieler an historischen Momenten wie den Einzug ins Europacup-Finale 1985 beteiligt, ist seine Trainerkarriere noch reicher an besonderen Geschichten.

Das 7:0 in Salzburg, die beiden Europa-League-Einzüge gegen Aston Villa, das 3:0 gegen den damaligen deutschen Tabellenführer HSV und natürlich als Höhepunkt der Meistertitel 2008 – es könnte noch lange die letzte Meisterschaft der Hütteldorfer bleiben.

Auf der anderen Seite lieferte sich der Langzeittrainer (2006 bis 2011) Schlagabtäusche mit Journalisten, Gehässigkeiten mit Fans (auch den eigenen) und schließlich den unrühmlichen Abgang 2011 nach den bekanntgewordenen Gesprächen über den folgenden Wechsel zu RB Leipzig.