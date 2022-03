Nullnummer gegen Salzburg: Der LASK verpasst die Meistergruppe

Die Meistergruppe der Bundesliga geht fix ohne den LASK über die Bühne. Die Linzer erkämpften sich am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 21. Runde in Pasching gegen den überlegenen Tabellenführer Red Bull Salzburg zwar ein torloses Remis, können in der letzten Runde vor Ende des Grunddurchganges aber von Rang acht weg nicht mehr den Sprung unter die besten sechs Teams schaffen. Die letzten zehn Partien müssen daher in der Qualifikationsgruppe absolviert werden.