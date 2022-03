2:1-Heimsieg gegen Hartberg: Ried steht im Finale des ÖFB-Cups

Die Innviertler waren von Beginn an etwas aktiver und hatten auch die beste Chance der ersten 45 Minuten. Nene hatte Hartbergs Goalie Swete schon überspielt, scheiterte jedoch mit seinem Versuch an Verteidiger Steinwender, der auf der Torlinie klärte (34.). Die ideenlosen Hartberger kamen nur aus Standards halbwegs in Tornähe.

Finale gegen WAC oder Salzburg

In der 50. Minute vergab Nene nach einer stark gespielten Kombination über Bajic und Pomer erneut die Chance zur Führung. Acht Minuten später vergab Avdijaj aus einem Konter die bis dahin beste Chance für die Gäste. Die Führung der Rieder in der 61. Minute durch eine feine Einzelaktion von Felix Seiwald war verdient. Julian Wießmeier sorgte per Elfer für das 2:0 (71.). Dem eingewechselten Philipp Sturm gelang nur noch der Anschlusstreffer (76.).