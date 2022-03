Rapid-Trainer Feldhofer: "Es ist das größtmögliche Endspiel"

Feldhofer sagt zum KURIER: „Oberflächlich und von außen betrachtet schaut das blöd aus. Aber wir wissen nach genauen Untersuchungen, dass Taxi nach Corona noch einmal krank wurde und auch abgenommen hat. Er hätte uns nicht geholfen.“

"Einige Angeschlagene"

Wird der Torschütze vom 1:1 in Klagenfurt am Sonntag beim Entscheidungsspiel gegen das Überraschungsteam von Peter Pacult helfen können? „Taxi ist auf dem Weg zurück. Aber wie weit er am Sonntag ist, kann ich nach seinen gesundheitlichen Problemen nicht abschätzen.“

Allzu viele Einheiten mit der geplanten Startelf wird es nicht geben: „Wir haben einige Angeschlagene.“

Ganz sicher ist Feldhofer bei der Rolle der Fans: „Jeder Einzelne, der kommt, wird uns helfen. Es geht nicht um ein Spektakel oder die Zahl der Fehlpässe, sondern nur um die drei Punkte. Es ist das größtmögliche Endspiel. Mehr geht nicht, und das wissen alle in der grün-weißen Familie.“