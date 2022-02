Nach dem Europacup-Aus: Ein Rapid-Team mit Talent zur Enttäuschung

Den Sündenbock für den Absturz soll und kann es nicht geben. Die Schuld ist auf viele Schultern verteilt:

Trainer Feldhofer

Bislang zimmerte der Kühbauer-Nachfolger mit flexiblerem Zugang passende Matchpläne. Auffallend oft war die Anfangsphase die beste. In Arnheim war das ungewohnte 3-4-3 zwar mutig, aber es hat nie gegriffen. Weil die Abläufe nicht gestimmt haben, sind die Grünen nicht in die Zweikämpfe gekommen. "Es lag nicht wirklich an Taktik oder System", meint Feldhofer. Umgestellt auf das vertrautere 4-2-3-1 wurde in der Pause dennoch.