Rapids Europacup-Aus: "Wir sind alle ziemlich am Boden"

Mangelnde Erfahrung

Hinzu kam absolute Harmlosigkeit in der Offensive, nur eine einzige (Top)Chance von Rapid in 95 Minuten durch Robert Ljubicic (18.) spricht Bände. "Zweite Halbzeit ist es besser geworden, wir hatten aber nicht die Durchschlagskraft, dass wir Chancen kreieren", war sich Feldhofer bewusst.

Dass Vitesse-Fans am Tag vor dem Spiel nach Mitternacht ein Feuerwerk vor Rapids Mannschaftshotel gezĂĽndet hatten, sei nicht relevant gewesen. "Ich habe geschlafen wie ein Baby, nichts mitgekriegt", sagte Rechtsverteidiger Thorsten Schick.

Sehr wohl ein Faktor war hingegen die mangelnde Erfahrung, was auch Feldhofer ins Treffen führte. Rapids Anfangself hatte ein Durchschnittsalter von 23,4 Jahre, gleich fünf Akteure sind noch für das ÖFB-U21-Nationalteam spielberechtigt. "Die Spieler waren so eine Kulisse lange Zeit nicht gewohnt, wir haben uns am Anfang zu sehr von der Atmosphäre beeindrucken lassen. Und wir haben viele, die so ein entscheidendes Spiel im Europacup noch nie hatten, da haben wir ein bisschen Tribut gezollt."