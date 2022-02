Dauerbrenner Marco Grüll auf dem Weg zum Rekordtransfer von Rapid

„Ich würde Marco gerne öfters früher rausnehmen, aber aufgrund der angespannten Personalsituation und seiner Bedeutung für unser Spiel gibt es keine Schonung“, erklärt Trainer Ferdinand Feldhofer. Beim 2:1 in Wien war Grüll nicht zu halten. Das erste Tor eingeleitet, das zweite selbst erzielt – so oder so ähnlich soll es ab 21 Uhr gegen Vitesse wieder laufen, um Rapid in das erste Europacup-Achtelfinale seit 1997 zu schießen.

Abheben wird Grüll trotzdem nicht. In einer Akademie war er nie, nach einer Lehre bei Intersport arbeitete er als Postler.