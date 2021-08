Marco Grüll bei Rapid: Die Post ist in Hütteldorf gelandet

Würde der Neue heute auch ein Tor gegen seinen Ex-Verein bejubeln? „Ich hab’ mich über jedes meiner vier Tore für Rapid sehr gefreut. Das wär’ auch gegen Ried so. Ein bissl würde ich schon jubeln. Aber sicher nicht übertrieben oder provokant.“

Dass der Salzburger überhaupt für Rapid stürmt, gilt als Happy End in einer ungewöhnlichen Geschichte.

Kein Akademiker

Marco Grüll sah nie eine Fußball-Akademie von innen. Nach einer Lehre bei Intersport arbeitete der Blondschopf ein halbes Jahr bei der Post. Im Morgengrauen Briefe austragen, am Abend Training bei St. Johann. „In diesem halben Jahr hab’ ich gesehen, was es heißt, Vollzeit zu arbeiten und nebenbei noch zu kicken. Daran denke ich schon manchmal, wenn mal ein Training mühsam ist oder die Laune nicht so toll.“