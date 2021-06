Marco Grüll sucht die Offensive: "Jetzt ist die Zeit für Rapid da"

So wie vor einem Jahr absolviert Rapid das Trainingslager bei besten Bedingungen in Bad Tatzmannsdorf. Der große Unterschied: „Damals mussten wir noch in einer Bubble im Hotel leben und über einen eigenen Zugang zum Essen gehen. Jetzt herrscht beinahe Normalität“, sagt Didi Kühbauer. Logisch, dass sich der Trainer auch keine Wiederholung von 2020 wünscht, als wegen eines positiven Covid-Tests das Camp abgebrochen werden musste.

Und noch einen Unterschied gibt es. Rapid hat heuer drei (weitere werden nach eigenen Verkäufen folgen) Neuzugänge mitgebracht: Kevin Wimmer, Marco Grüll und Robert Ljubicic.

"Eigentor von Ljubicic"

Kühbauer betont, dass das Trio nicht nur seinen fußballerischen Qualitätsstempel bekommt, sondern auch „charakterlich sehr in Ordnung ist.“ Den „kleinen“ Ljubicic hatte der 50-Jährige in seiner Zeit beim SKN selbst entdeckt. Sanktionen für das Frustfoul in St. Pöltens Relegation gibt es (außer ein paar deutlichen Worten zur Begrüßung) nicht: „Robert hat sich ein Eigentor geschossen. Mehr strafen will ich ihn nicht. Er gehört voll dazu und kann uns nach seiner Sperre besser machen.“