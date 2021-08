Wie tickt Leo Greiml, dessen Rapid-Karriere so unglücklich begann

Schlagfertig vor dem Mikrofon

Greiml ist in den Interviews so schlagfertig wie auf dem Spielfeld. Anstatt glattgebügelt wie so viele Akademie-Absolventen spricht er lieber in seinem Waldviertler Dialekt. Zu seiner Aufforderung an die Fans sagte er: „Ich bin ein emotionaler Mensch und mir taugt das, wenn ich die Ultras höre. Das hat mich gepusht.“ Zum Spiel sagte er mit einem Grinser: „Wir haben gewusst, dass sie in der Defensive nicht die Besten sind.“

In der Offensive war Luhansk immer wieder brandgefährlich, die Innenverteidiger Maximilian Hofmann und Greiml hatten alle Füße voll zu tun. Der Kapitän freute sich über seinen starken Partner: „Leo ist defensiv eine brutale Maschine. Früher war er vielleicht noch zu forsch. Aber defensiv ist er eine Macht. In solchen Duellen ist es enorm wichtig, wenn du einen solchen Zweikämpfer hast. Er ist ein super Kerl, ein Waldviertler Bam.“