Marco Grüll: Der Rapid-Dynamo läuft auch gegen Dinamo Zagreb

"Vor der ersten Länderspielpause war es schon sehr viel für mich, weil es ja auch ungewohnt war. Jetzt hab’ ich mit englischen Wochen kaum Probleme." Dafür braucht es das optimale Zusammenspiel zwischen Körper ("Er gewöhnt sich daran") und Geist: "An den Tagen vor Spielen fühle ich mich oft müde. Aber am Spieltag kann ich das ausblenden und brenne wie am ersten Tag auf die Partie."

Unterschiede im Training

Anders als bei Ried ("Man trainiert konstant eine Woche auf ein Spiel hin") bemerkt der 23-Jährige in Hütteldorf extreme Unterschiede beim Trainingsaufbau: "Die Vorbereitung war sehr intensiv, im Winter wird’s wieder so sein. Aber in den vergangenen Wochen haben wir fast nur noch regeneriert."

Eine Einladung, um im Training die Aufmerksamkeit runterzuschrauben? "Nein, ich versuche, meine 100 Prozent jeden Tag zu geben. Aber wir sollen uns nicht komplett auspowern wie in spielfreien Wochen."