Tabellen-Chaos wegen Auswärtstor: Warum Rapid vor der Austria liegt

Fußball ist ein an sich einfaches Spiel. So sollte es auch mit den Tabellen sein. Seit dieser Saison ist es in Österreich allerdings komplizierter: Es zählt bei Punktegleichheit nicht mehr die Tordifferenz, sondern das direkte Duell.

Deswegen liegt Ried vor der Admira, die bei jeweils 14 Punkten das um elf Treffer bessere Torverhältnis hat, aber im direkten Duell mit 1:2 unterlegen war.