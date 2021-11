Krise beendet: Rapid und der fast perfekte Monat

41 Schüsse, fünf Treffer, Kandidaten für das „Tor des Monats“, zwei weitere Verletzte und ein Ausschluss nach Schlusspfiff: Rapids 3:2 gegen den LASK hatte besonders viel zu bieten. Fünf Lehren nach den fünf Toren am Sonntag:

Zwei Angriffe vor der Perfektion

Rapid hat im Oktober vier Spiele gewonnen, zwei Remis geholt und die Krise vorerst beendet. Dabei war gar ein perfekter Monat nahe: Mit dem jeweils letzten Angriff trafen Klagenfurt und Hartberg zum 1:1. „Mit diesen vier Punkten plus wären wir an Sturm und WAC dran“, hadert Trainer Didi Kühbauer. Erleichterung wird erst einkehren, wenn die Serie ohne Niederlage auch noch in Zagreb (Donnerstag) sowie beim WAC (Sonntag) und somit bis in die nächste Länderspielpause anhält.