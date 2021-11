Wirbel bei PSG vor Leipzig-Spiel: Messi fehlt, Ramos soll gehen

Der Beste muss passen: Ohne Lionel Messi gastiert Paris St-Germain am Mittwoch in Leipzig (21 Uhr/live Servus TV). „Er hat nach einer Prellung Sehnenbeschwerden im linken Knie“, teilte der Klub am Dienstag mit, der sechsfache Weltfußballer aus Argentinien hatte sich die Verletzung am vergangenen Freitag beim 2:1-Sieg gegen Lille zugezogen. Auch Marco Verratti fehlt, dafür kehrt Kylian Mbappé nach einer Infektion der Atemwege wieder ins Team der Franzosen zurück.