Messi will zurück nach Barcelona - als "technischer Direktor"

"Ich habe immer gesagt, dass ich auch in Zukunft dem Klub helfen will." Der Spieler Lionel Messi, derzeit in Diensten von Paris St. Germain, wird nicht mehr für Barcelona auf Torejagd gehen.

Aber vielleicht wird Messi eine andere Position einnehmen, wie er der spanischen Tageszeitung "Sport" verriet: Als technischer Direktor. "Wenn ich in dieser Position nützlich sein und helfen kann."

Durchaus möglich, dass irgendwann in Barcelona auch wieder auf seinen früheren kongenialen Mitspieler Xavi trifft. Dessen Verpflichtung als Trainer und Nachfolger von Ronald Koeman soll nur eine Frage der Zeit sein. Eine Barcelona-Delegation begibt sich nach Katar, wo Xavi derzeit als Trainer arbeitet.