Blaues Wunder in Zagreb: Kultig wie Rapid, kritisiert wie Salzburg

Ein Denkmal am Eingang des in seiner betonierten Hässlichkeit fast schon wieder exklusiven Maksimir-Stadions soll an den Einsatz der BBB im "Vaterländischen Krieg" erinnern. So wird auch in Schulbüchern der Krieg gegen die Serben (1991 – ’95) tituliert. Die "Buben" aus Zagreb werden dem nationalen Mythos entsprechend gerne als Helden hofiert. Ein offener Diskurs über Schuld und Sühne im Krieg ist weiterhin – sagen wir – schwierig. Reden wir lieber über Fußball!