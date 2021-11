Griff nach CL-Achtelfinale: Salzburgs Matchball gegen Wolfsburg

Es ist angerichtet: Salzburg hat den ersten Matchball und kann am Dienstag-Abend in Wolfsburg als erste Mannschaft das Ticket für die K.-o.-Phase in der Champions League lösen (18.45 Uhr/live auf Sky). Die Rechnung ist ganz einfach: Mit einem Sieg ist der österreichische Meister in Gruppe G nicht mehr aus den Top 2 zu verdrängen und steht im Achtelfinale.

Damit könnte Salzburg – wieder einmal – österreichische Fußball-Geschichte schreiben: Noch nie seit der Einführung der Champions League 1992 hat eine heimische Mannschaft die K.-o.-Phase erreicht.