Vor Wolfsburg gegen Salzburg: Unterwegs im "Paradies für Männer"

Er ist schon in Pension (oder muss ich hier Rente sagen?), hat auch nie für VW gearbeitet. Aber der Sohn von einem Bekannten tut dies und hat von dem „Skandal“ berichtet. Tatsächlich schreckt der Konzern bei der Planung einer „grünen“ Zukunft auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück. Für eine emissionsfreie Zukunft soll nicht nur E-Mobilität sorgen, sondern auch eine vegane Werksküche.

Das Fazit: Die Autostadt Wolfsburg ist grüner als gedacht, das Thema Auto lässt sich aber nicht umkurven. Jeder hat irgendetwas mit VW am Hut, oder kennt zumindest irgendeinen, der dort arbeitet. Oder fährt einen. Die Leute sind stolz auf (ihren) Volkswagen. Und sie lieben Fußball. Auch wenn eine Meisterparty in der Stadt mit 90.000 Leuten wie nach dem Titelgewinn 2009 in weiter Ferne liegt (und nach diesem Tag völlig unvorstellbar scheint). So schnell werde ich wohl nicht mehr herkommen. Außer Salzburg spielt wieder hier. Oder die Toten Hosen geben ein Konzert.