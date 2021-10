Salzburg vermied die Blamage gegen Ried, Spektakel in Klagenfurt

Ried war so knapp daran an der Sensation. Durfte 83 Minuten lang davon träumen, das erste Team zu sein, das Salzburg in der laufenden Saison schlägt. Am Ende stand man immerhin mit einem 2:2-Remis da, das wie ein Sieg gefeiert wurde. Die Rieder setzten ihr Bestreben der vergangenen Wochen nach mehr Aktivität im Spiel von Anpfiff weg fort und lieferten den Salzburgern eine unterhaltsame Anfangsphase.