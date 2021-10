Austria-Investor Insignia: „Es wäre eine Schande, jetzt zu gehen“

Der Vertrag zwischen der Austria und Insignia könnte im Jänner 2022 auslaufen. Was ist Ihre Intention?

Sur: Es hängt aktuell alles in der Luft. Ich kann gar keine definitive Antwort geben, weil die Lage so unklar ist. Wir bleiben aber dabei, dass wir das Projekt immer noch wollen, wir sitzen am Tisch. Es wäre eine Schande, jetzt zu gehen. Wir wollen den Klub nach wie vor verbessern und voranbringen. Aber am Ende ist Fußball heutzutage auch immer Business, in dem es gute Deals gibt – und auch schlechte. Wenn wir nicht zusammenfinden, muss man weiterziehen. Ich will jedenfalls eine gute Lösung finden. Ich kann aber nicht vorhersagen, was geschehen wird.

Für beide Seiten ist dieser Zwist ein Imageschaden.

Sur: Für niemanden ist das toll. Ich bin aber überzeugt, wenn wir den Weg weitergehen und das Team in zwei, drei Jahren erfolgreich unterwegs ist, dann werden wir das alles vergessen.

Gibt es derzeit eine direkte Kommunikation?

Bursac: Soweit ich weiß, kommunizieren derzeit zwar auch die Anwälte beider Parteien miteinander, aber es gibt auch eine Kommunikation auf Top-Level zwischen Insignia und dem Klub. Wir kamen nach Wien, um zu unterstützen. Die Austria braucht dringend externes Geld, um finanziell und auch sportlich erfolgreich zu sein. Dabei wollen wir helfen. Wir sollten das große Ganze im Blick haben und uns nicht in Details verlieren. Wir wollen den Verein unterstützen und in die schwarzen Zahlen bringen, dann, und nur dann, kann man anfangen, über ein profitables Geschäftsmodell zu diskutieren. Bis dahin braucht es natürlich harte Teamarbeit und Engagement von allen.

Sur: Wir gehen jetzt in die Medien, weil wir unsere Sicht darstellen wollen und auch mit den Fans reden wollen. Denn auch sie haben ein Anrecht darauf, beide Seiten zu hören.