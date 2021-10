Blender und echte Milliardäre: Von Insignia bis Dietrich Mateschitz

Immer wieder fällt gerade die Fußballbranche auf Blender herein. Speziell bei Neureichen aus Ländern, in denen die Geldflüsse nur schwer durchschaubar sind, ist Skepsis angebracht. So eine schlug freilich, begleitet von Buhrufen aus Wien, auch Dietrich Mateschitz entgegen, als er 2005 die konkursreife Salzburger Austria übernahm. Und umtaufen ließ. Der Red-Bull-Boss werde bald wieder, hieß es, seine Milliardärshände vom Fußball lassen, weil ihn der nie wirklich interessiere. Irrtum.