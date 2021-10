Nach Van-Bommel-Entlassung: Kohfeldt wird neuer Wolfsburg-Trainer

Florian Kohfeldt wird neuer Trainer beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der frühere Coach von Werder Bremen erhält beim Tabellen-Neunten einen Vertrag bis 2023, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Die Wolfsburger hatten sich am Wochenende nach dem 1:3 in der Champions League in Salzburg und dem darauffolgenden 0:2 in der Liga gegen Freiburg von Trainer Mark van Bommel getrennt.