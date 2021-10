Wolfsburg trennt sich von Trainer Mark van Bommel

Modeste rettet Köln einen Punkt

Der 1. FC Köln hat mit einer packenden Aufholjagd im Rheinderby am Sonntag seine Heimserie verteidigt und Bayer Leverkusen die Rückkehr auf Rang drei verbaut. Die vor eigenem Publikum weiterhin unbesiegten Kölner zeigten sich beim 2:2 (0:2) gegen den Europa-League-Teilnehmer erst in der zweiten Halbzeit gut erholt von der 0:5-Schlappe in Hoffenheim und kamen nach einem 0:2-Rückstand gegen den Nachbarn noch zu einem Remis.

Die Leverkusener blieben damit im dritten Pflichtspiel in Serie sieglos. Vor 49.600 Zuschauern rettete Anthony Modeste mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit (63./82. Minute) das Remis für die Gastgeber. Für Bayer trafen zuvor Patrik Schick (15.) und Karim Bellarabi (17.). Bei den Kölnern spielte Ljubicic durch, Kainz wirkte bis zur 79. Minute mit und Schaub kam in der 92. Minute aufs Feld.