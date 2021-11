"Hochrisiko-Milieu" für Missbrauch: Hat der Fußball ein Problem?

Die internationale Spielervereinigung Fifpro hat in einem Bericht dem institutionalisierten Fußball erhebliche Defizite bei der Prävention von und dem Umgang mit Missbrauch von Spielerinnen und Spielern attestiert. "In jedem Fall kann es keinen Zweifel daran geben, dass der Fußball ein weit verbreitetes Problem hat", teilte die Organisation am Dienstag mit. Der Fußball sei "ein Hochrisiko-Milieu".