Missbrauchsskandal im US-Fußball: "Brennt alles nieder"

Nachdem in der US-Frauenfußball-Profiliga NWSL Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch von Spielerinnen öffentlich wurden, ist Liga-Chefin Lisa Baird zurückgetreten. Das bestätigte die Liga in einem kurzen Statement auf Twitter in der Nacht zu Samstag. Demnach habe die NWSL ein Rücktrittsangebot von Baird angenommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten muss mit Lisa Levine eine weitere Spitzenfunktionärin gehen.

Auslöser waren Vorwürfe gegen den Trainer von North Carolina Courage, Paul Riley, der nach einem Bericht des Portals „The Athletic“ über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von zwei Spielerinnen entlassen wurde. Die Liga hat daraufhin ihren Spielbetrieb unterbrochen und alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele abgesagt.