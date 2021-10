Sexueller Missbrauch: 24 Fußballerinnen veröffentlichen Statement

24 Spielerinnen verschiedener venezolanischer Frauenfußball-Nationalmannschaften haben einen ehemaligen Trainer der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs beschuldigt. Sie unterzeichneten einen Brief, in dem sie die Vorwürfe gegen Kenneth Zseremeta erheben, der die Auswahlteams auf verschiedenen Ebenen in Venezuela neun Jahre lang leitete, bis er 2017 entlassen wurde.

Schweigen gebrochen

Deyna Castellanos, Starspielerin von Atlético Madrid, unterzeichnete und veröffentlichte den gemeinsamen Brief auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Spielerinnen erklärten, sie hätten „beschlossen, ihr Schweigen zu brechen, um Situationen des Missbrauchs und der Belästigung - physisch, psychisch und sexuell - zukünftig zu vermeiden.“