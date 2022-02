Grbic nach dem Sieg gegen Rapid: "Es war ein magischer Abend"

LASK als Gegner?

Im Achtelfinale könnte es mit dem LASK neuerlich einen Gegner aus Österreich geben, die Linzer sind eine von acht Mannschaften, die am Freitag bei der Auslosung gezogen werden können. "Wir nehmen jede Hürde an, wenn wir so spielen, wird es für jeden schwer gegen uns", blickte Grbic optimistisch nach vorne. Für Letsch hätte ein neuerliches Duell mit einem Club aus der Bundesliga seinen Reiz, er wollte nur ein Aufeinandertreffen mit Gruppengegner Stade Rennes nicht.

Gleich vier von 16 Teams im Achtelfinale kommen aus den Niederlanden, die in der UEFA-Fünf-Jahreswertung vor Österreich Siebenter ist. "Das ist schon spektakulär", betonte Letsch. Richtig zum Feiern war ihm nicht nur aufgrund des anstehenden Ligaderbys gegen Nijmegen nicht zumute. Der Ukraine-Krieg ist großes Thema. "Das ist eine Situation, die keiner möchte und bedrohlich ist. Der Tag hat fürchterlich angefangen und zumindest sportlich gut geendet", sagte der Vitesse-Coach. Und Grbic ergänzte: "Jeder weiß was dort momentan abgeht, wir haben uns aber komplett auf das Spiel konzentriert und das hat man am Platz gesehen."