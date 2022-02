Leipzig und Barcelona im EL-Achtelfinale, Dortmund scheiterte

Willi Orban (39.) nach einem Elfmeter-Fehlschuss von AndrĂ© Silva, Silva (59.) und Emil Forsberg per Handelfmeter (89.) machten fĂŒr Leipzig alles klar. Martin Zubimendi (67.) gelang fĂŒr die Basken nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Konrad Laimer wurde bei RB in San Sebastian in der 65. Minute ausgewechselt, kurz darauf fiel das Tor der Hausherren. Real Sociedad, in der Gruppenphase Gegner von Sturm Graz, witterte seine Chance. Forsberg gelang aber die spĂ€te Entscheidung.