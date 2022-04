Sieg gegen Rapid, klare Führung: Wird Salzburgs Dominanz jemals enden?

Und jährlich grüßt der Salzburger Meistertitel. Egal, was kommt - seien es zahlreiche Abgänge im Sommer oder die Punkteteilung - Salzburg zeigt sich Jahr für Jahr als das dominante Team in der Bundesliga. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Rapid haben die Bullen bereits 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz, sieben Runden sind noch zu spielen. Zu Ostern könnte die Jaissle-Elf bereits den neunten Meistertitel in Folge fixieren.