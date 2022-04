Rapid machte trotz Last-Minute-Pleite "Schritt nach vorne"

Wenn man so knapp dran war, dem Meister einen Punkt abzuknöpfen, erst in der 94. Minute den Treffer zum 1:2 kassiert, dann muss man das erst einmal verdauen. "Die Enttäuschung ist groß, nicht nur beim Trainerteam, sondern bei allen Spielern sind hängende Köpfe", gab Trainer Ferdinand Feldhofer nach der Last-Minute-Pleite in Salzburg zu. "Jetzt waren wir zweimal so knapp dran. Diesmal tut es noch mehr weh als beim ersten Mal. Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir uns einen Punkt verdient. Wobei, wenn man die erste Hälfte und die vielen Chancen auf der Seite von Salzburg hernimmt, dann geht der Sieg auch so in Ordnung. Trotzdem ist es ein Wahnsinn, wenn man in der 94. Minute noch das Tor bekommt."

Der stark spielende Keeper Niklas Hedl konnte der Partie aber auch etwas Positives abgewinnen: "Was die Moral und den Kampfgeist betrifft, kann man heute niemanden einen Vorwurf machen. Jeder hat alles gegeben, speziell in der zweiten Hälfte. Wir sind als Team aufgetreten. Hier zu bestehen ist schwer und wir haben es fast geschafft." Trainer Feldhofer nickte: "Wenn man Rückschläge erleidet, wie in der ersten Halbzeit, haben wir es in der zweiten Hälfte einfach besser gemacht. Da waren wir selbstbewusster, mutiger und haben intensiver gespielt. Das war definitiv ein Schritt nach vorne."