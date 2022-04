Zlatko Junuzovic: Rückkehr zur Austria oder doch ein Abenteuer?

Wird es eine emotionale Rückkehr zur Wiener Austria, wie es auch Markus Suttner eine Herzensangelegenheit war? Oder wagt er doch noch ein Abenteuer?

Schon im vergangenen Sommer war sein Wechsel in die USA so gut wie fix, ehe der Deal in letzter Minute noch scheiterte. Gut möglich, dass Junuzovic einen weiteren Anlauf zu diesem Abenteuer nimmt, falls seine Familie diese Pläne unterstützt.

Auch Australien würde den 55-fachen Teamspieler reizen. Diesbezüglich könnte er Informationen bei seinem Freund und ehemaligen Teamkollegen Marc Janko einholen, der einst in Sydney stürmte und Land und Liga genoss.