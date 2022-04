In Minute 94 trifft Junuzovic für Salzburg gegen Rapid zum Sieg

Der grün-weiße Rauch, der knapp nach Beginn aus dem Gästesektor aufstieg, sollte für Rapid nichts Gutes bedeuten. Die Hütteldorfer waren in der ersten Halbzeit chancenlos, lagen aber zur Pause nur knapp zurück. Meister Salzburg ließ zu viele Chancen liegen, machte sich damit das Leben selber schwer. Das wurde bestraft, Rapid schaffte den Ausgleich, durfte lange von einem Punkt träumen. Bis Joker Zlatko Junuzovic in der 94. Minute für Jubel in der Red-Bull-Arena sorgte.

Für Rapid setzte es schon vor dem Anpfiff den ersten Rückschlag. Mit Filip Stojkovic und Yusuf Demir mussten zwei Stützen kurzfristig passen, sie ließen die Liste der Ausfälle noch einmal anwachsen. Das hatte zur Folge, dass Trainer Ferdinand Feldhofer mit Aristot Tambwe-Kasengele (17) und Nicolas Binder (20) zwei Youngsters ohne jegliche Bundesliga-Erfahrung auf die Bank setzen musste.

Den Altersschnitt der grün-weißen Ersatzbank trieb lediglich Routinier Christoph Knasmüllner auf 21,3 Jahre.